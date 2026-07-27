شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض دعوة أسيان لنزع السلاح النووي

نددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صاحبة النفوذ اليوم الاثنين بالدعوات الإقليمية لنزع السلاح النووي، مجددة التأكيد على أن الترسانة النووية لكوريا الشمالية سيجري "تحديثها باستمرار".

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، انتقدت كيم يو جونج بيانا مشتركا صدر يوم السبت عقب الاجتماع السنوي لوزراء خارجية المنتدى الإقليمي لرابطة أسيان في مانيلا، والذي جدد التزامهم بـ "نزع السلاح النووي الكامل" لكوريا الشمالية.

ودعا بيان المنتدى الإقليمي لرابطة أسيان إلى بذل جهود دولية نحو "نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية"،وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت كيم في البيان: "إن موقف كوريا الشمالية حاسم وواضح بأن الردع النووي هو الدرع النهائي للسيادة الوطنية والضمان الأعلى للدفاع عن السيادة"

وأضافت: "مهما قال الآخرون، فإن مكانة وأهمية وجود كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية مسؤولة للحفاظ على توازن القوى وضمان الأمن الجيوسياسي في شبه الجزيرة الكورية وحولها هي مكانة نهائية ولا رجعة فيها".

وتابعت قائلة: "سيجري تحديث القدرة النووية لكوريا الشمالية باستمرار".

والمنتدى الإقليمي لرابطة أسيان هو المنتدى الأمني الإقليمي متعدد الأطراف الوحيد الذي يضم كلا من كوريا الجنوبية والشمالية. ومع ذلك، غابت بيونج يانج عن اجتماع هذا العام، مما يمثل غيابها للعام الثاني على التوالي، وسط ما يعتقده الكثيرون أنه تركيز مستمر من جانبها على تعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

وكانت كيم قد أدلت بتصريحات مماثلة في يونيو، حيث وصفت وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية بأنه "لا رجعة فيه مطلقا" و"خط لا تراجع عنه"، متعهدة بعدم التسامح مع أي تهديدات ضدها.