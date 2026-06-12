تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس - الإسماعيلية بسيارة ملاكي بمنطقة الجناين بمحافظة السويس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات بين مستقلي السيارة.

ووفقًا للبيان، أسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص كانوا يستقلون السيارة الملاكي، بينهم 5 سيدات ورجل كان يقود السيارة وطفلان.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس، إلى جانب فريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجهت الوزيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أسر الضحايا وتقديم أوجه الدعم المطلوبة لهم.