أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه بالإشارة إلى الحادث الذي تعرضت له اليوم إحدى طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي أسفر عن وفاة الطيار المدرب وإصابة إحدى المتدربات، فقد وجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتقدم وزير الطيران المدني بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطيار الراحل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما وجّه الوزير على الفور بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها، متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وأكدت الوزارة أن وزير الطيران وجّه الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة للوزارة ببدء التحقيقات اللازمة، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيق.

وشدد الوزير على عدم التهاون في محاسبة أي مسؤوليات أو أوجه تقصير قد تثبتها التحقيقات.

وأكدت وزارة الطيران المدني التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، بما يعزز منظومة السلامة الجوية ويضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.