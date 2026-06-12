حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة

كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل الحملة الرقابية التي أسفرت عن ضبط مادة ثاني أكسيد التيتانيوم لاستخدامها في غش عصير القصب في مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" إن الواقعة جاءت أثناء المرور اليومي المعتاد، لافتا إلى أن تفتيش بعض عربات عصير القصب للتحقق من الرخص والاشتراطات الصحية، أسفر عن استخدام "أغلب العربات" لهذه المادة.

وشدد أن المادة "خطر جدًا جدًا" وغير مصرح بتداولها أو استخدامها من قبل "البائع الجائل"، موضحا أن الإشكالية الأكبر أن المادة المضبوطة "منتهية الصلاحية" وغير صالحة للاستخدام.

وأكد أن الواقعة ستدفع الجهاز للاهتمام والتركيز على محال "عصائر القصب"، متابعا: "الموضوع هذا الذي حدث أعطانا مؤشرا أيضا أننا نهتم جدا بهذا القطاع، وهناك حملات مستمرة على القطاع الغذائي بشكل عام وبالأخص محال عصير القصب، لأننا اكتشفنا أن المحلات هذه أغلبها يستخدم هذه المادة لكي يستطيع أن يحافظ على قوام المشروب ولا يصبح لونه داكنا بعد فترة طويلة".

وأضاف: "للأسف، هم يفعلون هذا الموضوع، وعندما تحرينا وراء الموضوع هذا يوضع بنسب ضئيلة جدا، لو نتحدث عن الطن يوضع عليه من 5 إلى 10 غرامات، ولكن وجدنا أنهم يضعون كميات كبيرة جدا جدا على القصب، وهو لا يعرف النسبة الخاصة به، لا يعرف المعايرة".

وشدد أن وعي المواطن سيساعد في القضاء على "هذه الظاهرة"، بجانب استمرار حملات أجهزة الدولة بالتنسيق مع المحافظين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي داخل أحد المحال، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري، والتي قد تشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

وقررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.