32B مشاكل داخلية يحصد جائزة أفضل فيلم قصير في تريبيكا

واصل الفيلم المصري القصير "32B: مشاكل داخلية" رحلة نجاحه الدولية؛ بعدما تُوج بجائزة أفضل فيلم قصير ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي الدولي، في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد السينما المصرية، حيث يعد أول فيلم قصير مصري يشارك في المهرجان الأمريكي الشهير ويحقق هذه الجائزة.

وتدور أحداث الفيلم حول لحظة إنسانية مؤثرة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، من خلال معالجة درامية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتقدم رؤية إنسانية تتخللها لمسات كوميدية خفيفة.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وهنا شيحة وأحمد داش وجيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.

من جانبه، حرص الناقد السينمائي محمود عبدالشكور على تهنئة صناع العمل، حيث عبّر عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن سعادته بالفوز، واصفا الخبر بأنه "رائع وعظيم"، وقدم التهنئة إلى مؤلف الفيلم هيثم دبور، ومخرجه محمد طاهر، وجميع فريق العمل، مشيدا بالإنجاز الذي حققه الفيلم في أحد أبرز المهرجانات السينمائية العالمية.