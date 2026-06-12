حريق يلتهم سيارتين بالقرب من محطة وقود في المنيا

اندلع منذ قليل حريق في سيارتين أثناء توقفهما بميدان شلبي وسط مدينة المنيا، وبالقرب من محطة وقود، وحاول السائقون وأصحاب السيارات السيطرة على الحريق مستخدمين طفايات الحريق، إلا أن سرعة النيران أدت إلى تفحم السيارتين، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنيا لفحص البلاغ.

كان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى دعبس، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق نشب بسيارتين بميدان منطقة شلبي بمدينة المنيا.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المنيا، بقيادة المقدم عبدالوهاب أبو طالب، أن الحريق اشتعل في إحدى السيارتين أثناء توقفها بسبب ماس كهربائي بميدان شلبي بالقرب من محطة الوقود، وامتدت النيران لتشتعل بالسيارة الثانية التي كانت تقف بجوارها.

وفور اشتعال النيران، حاول السائقون وأصحاب السيارات السيطرة على الحريق ومنع تفحم السيارتين، إلا أن النيران لم تتوقف وأدت إلى تفحم السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.