وزير الخارجية اليمني الأسبق: عدت إلى صنعاء لتأسيس كلية الطب فوجدت نفسي داخل أول لجنة للحوار الوطني

قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق، إنه عاد إلى عدن في السنوات الأولى عقب الاستقلال عندما كانت الجمهورية الاشتراكية اليمنية قائمة في الجنوب، قبل أن يقرر لاحقاً الهجرة إلى كندا، حيث عمل أستاذاً في جامعة أوتاوا وفي هاليفاكس.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه تلقى بعد ذلك دعوة للعودة إلى صنعاء من أجل تأسيس كلية الطب في جامعة صنعاء، موضحاً أن المفاجأة كانت تعيينه ضمن أول لجنة للحوار الوطني شكلها الرئيس علي عبد الله صالح عقب توليه السلطة.

وأوضح أن الحوار الوطني في ذلك الوقت لم يكن بين الشمال والجنوب، بل كان يستهدف إقرار الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام، بهدف إنهاء الصراع القائم في المناطق الوسطى بين التيارات اليسارية والتيارات الإسلامية، مؤكداً أنه عاد إلى السياسة دون تخطيط أو رغبة مسبقة.

وأشار إلى أنَّ العمل السياسي آنذاك كان يتحرك في إطار وطني عام يستهدف توحيد الجهود اليمنية، لافتاً إلى أنه وجد نفسه وسط نخبة من الشخصيات اليمنية البارزة من مشايخ قبائل وأساتذة جامعات ورجال أعمال ورجال دين، وهو ما أتاح له التعرف على مختلف التيارات السياسية والفكرية في شمال اليمن خلال تلك المرحلة.

ونوه إلى أن تلك التجربة شكلت بداية عودته الفعلية إلى العمل السياسي، موضحاً أنه بعد تعيينه نائباً لرئيس جامعة صنعاء أصبح أيضاً رئيساً لفرع المؤتمر الشعبي العام داخل الجامعة، قبل أن يجد نفسه مجدداً داخل المربع السياسي بصورة كاملة.