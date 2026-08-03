كيف رصدت هواتف أندرويد الهزة الأرضية التي شعر بها السكان؟

مع تداول شهادات لسكان من محافظات مصرية مختلفة عن شعورهم بهزة أرضية خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، ظهر عنصر لافت في متابعة الحدث؛ إذ تلقى بعض مستخدمي هواتف «أندرويد» تنبيهًا من خدمات «جوجل بلاي» يحمل عبارة «زلزال قريب»، مع تقدير أولي لقوة الهزة بلغ 5.5 درجة وعلى مسافة 102.3 ميل، تعادل نحو 165 كيلومترًا، من موقع الهاتف.

ويمثل الرقم الظاهر في التنبيه تقديرًا لحظيًا ينتجه نظام التحذير من الزلازل التابع لـ«أندرويد» أثناء وقوع الحدث، فيما يظل تحديد القوة النهائية وموقع المركز والعمق من اختصاص شبكات الرصد والجهات العلمية بعد تحليل البيانات المسجلة في المحطات الزلزالية.

- كيف يتحول الهاتف إلى جهاز لرصد الزلازل؟

تعتمد جوجل على حساسات التسارع الموجودة داخل الهواتف الذكية، وهي المستشعرات المستخدمة في اكتشاف حركة الجهاز وتغيير اتجاه الشاشة، لتعمل الهواتف المشاركة في النظام بوصفها أجهزة رصد زلزالي صغيرة.

وتوضح جوجل أن الهاتف يستطيع التقاط بدايات الاهتزاز عندما يكون ثابتًا ومتصلا بالشحن، ثم يرسل إشارة إلى خوادم نظام التحذير مصحوبة بموقع جغرافي تقريبي.

وتجمع الخوادم الإشارات الواردة من عدد كبير من الهواتف الموجودة في المنطقة نفسها؛ فإذا التقطت أجهزة متعددة نمطًا متشابهًا من الاهتزاز في توقيت متقارب، يحلل النظام البيانات لتقدير احتمال وقوع زلزال وموقعه وقوته، ثم يرسل تنبيهات إلى الهواتف القريبة.

وتنتقل إشارات الإنترنت بسرعة أكبر من الموجات الزلزالية التي تتحرك عبر الأرض؛ ما يتيح للنظام في بعض الحالات إرسال التحذير قبل وصول الاهتزاز الأقوى بثوان معدودة، فيما قد يصل التنبيه بالتزامن مع الهزة أو بعدها وفق المسافة من مركزها وسرعة معالجة البيانات والاتصال بالإنترنت.

وتستخدم جوجل الموقع التقريبي للهاتف لتحديد مدى قرب صاحبه من منطقة التأثير، وترسل التنبيهات للأحداث التي يقدّر النظام قوتها بنحو 4.5 درجة فأكثر، وفقًا لصفحة دعم أندرويد.

- لماذا ظهر رقم 5.5 بوصفه تقديرًا أوليًا؟

تؤكد جوجل أن نظامها أداة مساندة للتحذير المبكر، وأن تقديراته تصدر خلال وقوع الزلزال بهدف الوصول إلى المستخدمين في أقرب وقت ممكن؛ ولذلك قد تتغير القوة أو المسافة بعد وصول بيانات إضافية وإجراء التحليل العلمي الكامل.

وبناءً على ذلك، يعبر رقم 5.5 الظاهر في التنبيه المتداول عن تقدير أولي للنظام، كما تشير مسافة 102.3 ميل إلى البعد التقديري بين الهاتف وموقع الهزة الذي حدده النظام في تلك اللحظة، في انتظار البيانات الرسمية التي تحدد مركز الزلزال وقوته وعمقه بدقة.

وتكشف دراسة نشرتها جوجل للأبحاث بعنوان: «تنبيهات الزلازل على أندرويد: نظام عالمي للإنذار المبكر» للباحث مارك ستوجايتس، نشرت في يوليو 2025 عن وصول تنبيهات النظام إلى مستخدمين في 98 دولة بالنسبة للزلازل التي بلغت قوتها المقدرة 4.5 درجة فأكثر، بمتوسط يقارب 18 مليون تنبيه شهريًا.

وأظهرت إفادات المستخدمين أن 85% ممن تلقوا تنبيهًا شعروا بالاهتزاز، فيما وصل التحذير إلى 36% قبل الهزة و28% أثناءها و23% بعدها، وهي أرقام تعكس اختلاف توقيت وصول التنبيه وفق موقع المستخدم من مركز الزلزال وطبيعة الاتصال وسرعة اكتشاف الحدث.

وتتطلب الاستفادة من الخاصية تشغيل الاتصال بالإنترنت وخدمات الموقع وتفعيل تنبيهات الزلازل، ويمكن الوصول إليها في أغلب الهواتف من خلال: «الإعدادات»، ثم «السلامة والطوارئ»، ثم «تنبيهات الزلازل».

ورغم ذلك.. يظل البيان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المرجع الأساسي لتحديد البيانات العلمية النهائية للهزة التي شعر بها سكان عدد من المحافظات، فيما يكشف التنبيه المتداول عن دور الهواتف الذكية في تكوين شبكة إنذار واسعة تستطيع التقاط الاهتزازات وتقديم تحذير أولي خلال ثوان.