برشلونة يسعى لضم كانسيلو بشكل نهائي

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإتمام صفقة التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي، على سبيل البيع النهائي، بعدما خاض النصف الثاني الموسم الماضي معارًا للفريق الكتالوني.

ولعب كانسيلو مع برشلونة في مناسبتين على سبيل الإعارة، كانت الأولى من مانشستر سيتي في موسم 2023-24 وخاض 42 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 آخرين، والثانية في يناير من الموسم الماضي وخاض 23 مباراة مسجلا هدفان وصنع 4 آخرين، وحقق مع برشلونة الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الكتالونية فإن برشلونة يأمل في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعقد يمتد لموسمين، حتى ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق في أقرب وقت.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستكلف خزينة برشلونة نحو 10 ملايين يورو وباتت وشيكة من الانتهاء، حيث لا يضع فريق الهلال السعودي كانسيلو ضمن خططه للموسم المقبل.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع كانسيلو بشأن راتبه منذ نهاية الموسم الماضي، إلا أن بعض التفاصيل الضريبية أخرت إتمام الصفقة.

ويرى هانز فليك مدرب برشلونة أن كانسيلو يمثل إضافة مهمة للفريق، بعدما قدم مستويات مميزة خلال فترة إعارته السابقة، بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز ومساهماته الهجومية.