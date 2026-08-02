كيف تتعامل مصر مع صندوق النقد بعد برنامج القرض الحالي؟ زياد بهاء الدين يجيب

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن برنامج القرض المصري مع صندوق النقد الدولي مستمر حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن الحديث حاليًّا يدور حول برنامج وطني مستقبلي يبدأ من شهر يناير المقبل.

وأضاف بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «حتى إذا استمرت الدولة في التعاون مع صندوق النقد الدولي، يجب أن نفرق بين أن تكون مصر دولة تعمل في ظل برنامج تقترض من خلاله أموالًا من الصندوق، وهذا هو الوضع الحالي، وبين أن تكون مصر دولة تتعاون وتتشاور مع الصندوق، وهو أمر طبيعي جدًا على مستوى العالم».

وأشار إلى أنه لا يوجد ما أجبر مصر على الدخول في برنامج الصندوق الحالي سوى الأزمة التي تعرضت لها الدولة قبل بضع سنوات، موضحًا أن الدولة تلجأ إلى الصندوق عندما تكون في أزمة، وهو ما كانت عليه مصر في ذلك الوقت.

ونوه بأن الصندوق يقدم برنامجًا للإصلاح، ويحدد مدى الاحتياج إلى المساعدة أو الحصول على قرض، باعتباره نوعًا من التعاون، نظير الالتزام ببعض الشروط، مجددًا التأكيد على أن مصر لم تتعرض لأي ضغط للاتفاق مع الصندوق.

وأوضح أن الحكومة شكلت مجموعة وزارية بشأن إعداد برنامج وطني لمرحلة ما بعد البرنامج الحالي مع صندوق النقد، وتولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الأمر، مؤكدًا أنه من الطبيعي أن تضع أي حكومة خطة للخطوات التي تتخذها.

ولفت إلى أن الاهتمام حاليًّا بالحديث عن فكرة البرنامج الوطني يرجع إلى أن الدولة على وشك إنهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي، لكن الوضع الطبيعي لأي حكومة هو أن تكون لديها خطة مع مطلع كل عام، ويتم الإعلان عن مستهدفاتها في هذا الإطار.