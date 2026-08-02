مساعد وزير الخارجية: توقيع 4 بروتوكولات لخدمة المصريين بالخارج أبرزها تحديث الحسابات البنكية بالسفارات

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه تم اليوم الأحد، توقيع 4 بروتوكولات خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، مشيرًا إلى أن من أهم المبادرات تحديث الحسابات البنكية للمصريين بالخارج.

وأوضح "الجوهري"، خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، اليوم، أن وزارة الخارجية وقعت بروتوكولًا مع البنك المركزي المصري، يسمح للمصريين بالخارج بتحديث حساباتهم البنكية دون الحاجة إلى العودة لمصر، وذلك من خلال السفارات المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية الخاصة بالمبادرة لكل البعثات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم كذلك توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لإتاحة حصص تعليمية عبر الإنترنت لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، لدراسة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية المصرية.

وأشار إلى توقيع بروتوكول مبادرة "معاشك بالدولار" مع شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا أن المبادرة تتيح للمواطن المصري بالخارج دفع اشتراكات شهرية زهيدة، مقابل الحصول على معاش بالدولار في حالات العجز أو الإصابة أو الفصل التعسفي، وكذا في حالة الوفاة ونقل الجثمان إلى مصر.

وأردف أن التوصيات الخاصة بمؤتمر المصريين بالخارج ستصدر غدًا، على أن تترجم خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من المبادرات التي تستهدف خدمة مصالح الجاليات المصرية في الخارج.

وانطلقت فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم الأحد، تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".

ويناقش المؤتمر، الذي يعقد على مدى يومين، عددًا من الموضوعات والمحاور، من بينها رؤية الدولة لرعاية المصريين بالخارج، والتنمية الشاملة في مصر ودور المصريين بالخارج، والإسكان والتنمية العمرانية والفرص المتاحة، والرعاية الصحية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى السياسات المالية والتيسيرات والإعفاءات، وكذلك المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج.