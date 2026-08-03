تخوض شابات منتخب مصر لكرة اليد (مواليد 2008)، في تمام الساعة 11:45 صباح اليوم، مواجهة مصيرية أمام منتخب كوريا الجنوبية، في افتتاح مباريات الدور الرئيسي لبطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، في لقاء يمثل محطة فاصلة في مشوار «بنات الفراعنة» نحو تحقيق إنجاز تاريخي جديد.

ويحظى المنتخب الوطني بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، الذي حرص منذ بداية إعداد الفريق على توفير كل سبل النجاح، وواصل مساندته للاعبات والجهاز الفني مع كل خطوة في البطولة. وبعد الفوز الكبير على منتخب فرنسا، قرر مجلس الإدارة صرف مكافأة فورية للاعبات والجهاز الفني لتحفيزهن على مواصلة المشوار، وجاء رد بطلات مصر سريعًا بتحقيق انتصار تاريخي على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، مسجلات رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الأهداف خلال مباراة واحدة بتاريخ بطولات العالم.

وتحمل مواجهة اليوم أهمية استثنائية، إذ يمثل الفوز فيها خطوة كبيرة نحو الاقتراب من إنجاز ثمين يتمثل في بلوغ الأدوار المتقدمة بالبطولة، قبل الاصطدام غدًا بمنتخب الدنمارك، أحد أقوى منتخبات العالم وصاحب التاريخ الكبير في كرة اليد النسائية، في مباراة تزيد صعوبة عن مواجهة كوريا الجنوبية القوية جدًا والسريعة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما تحول إلى حديث بطولة العالم والحصان الأسود للنسخة الحالية، إثر العروض المبهرة التي قدمها في الدور الأول، والتي فرضت احترام الجميع، وفي مقدمتهم الاتحاد الدولي لكرة اليد الذي سلط الضوء على الإنجاز المصري.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في واحدة من أصعب مجموعات البطولة، التي أطلق عليها المتابعون «مجموعة الموت»، بعدما استهل مشواره بالفوز على كرواتيا، وصيفة أوروبا، بنتيجة 27-24، ثم واصل إبداعه بإسقاط المنتخب الفرنسي، أحد أقوى منتخبات العالم، بنتيجة 29-24، قبل أن يختتم الدور الأول بانتصار تاريخي كاسح على منتخب فيجي بنتيجة 83-17.

ولم يكن الفوز على فيجي مجرد انتصار عريض، بل شهد تسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ بطولات العالم، بعدما أصبح منتخب مصر أكثر منتخب تسجيلًا للأهداف في مباراة واحدة بالمونديال، بإحراز 83 هدفًا، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ البطولة.

ونجحت شابات الفراعنة في تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، متفوقات على مدارس أوروبية عريقة، في إنجاز غير مسبوق يؤكد حجم التطور الذي تشهده كرة اليد النسائية المصرية، ويمنح الجماهير آمالًا كبيرة في مواصلة المشوار أمام كبار اللعبة.

وتدرك لاعبات المنتخب والجهاز الفني أن مباراتي كوريا الجنوبية اليوم والدنمارك غدًا تمثلان أصعب اختبارين منذ انطلاق البطولة، لكن الثقة التي اكتسبها الفريق بعد الانتصارات المدوية على كرواتيا وفرنسا، إلى جانب الروح القتالية والأداء الجماعي المميز، تمنح المنتخب المصري فرصة حقيقية لمواصلة كتابة التاريخ والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في مونديال رومانيا.