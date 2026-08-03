متحدث البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يدعم القطاع ويواكب مستهدفات الدولة

ذكر المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، التأثير الإيجابي لسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو الماضي، باعتباره أحد الاستراتيجات الرئيسية لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع مستهدفات الدولة وقطاع البترول.



وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، إن التزام الوزارة بالجداول الزمنية المقررة، وسداد الفواتير الشهرية المستحقة، تزامن مع عملها رفقة الشركاء الأجانب على زيادة وتيرة عمليات الاستكشاف، وغيرها.



وأكد التاثير الإيجابي لتسجيل إنتاج مصر من الزيت والمتكثفات أعلى مستوياته منذ عاميين، مستعرضًا عددًا من الإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، ومنها زيادة عمليات حفر الآبار الاستكشافية والتنموية خلال 2025-2026 بنحو 41%، بما يوازي 355 بئرًا.



وأشار إلى استهداف الوزارة حفر 513 بئرًا خلال 2026-2027، منها 121 بئرًا استكشافيًا، باعتبارها المسئولة عن زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة للشبكة لمواجهة وتيرة التناقص الطبيعي، وغيرها.



ولفت إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات العام الماضي بنحو 13% بما يُعادل 160 ألف برميل يوميًا، بجانب نمو إنتاج الغاز الطبيعي، بنحو 700 مليون قدم مكعب مقارنة بالعام الماضي، بما يُقلل الحاجة للاستيراد من الخارج.



وذكر أن جهود الوزارة على مدار العامين الماضيين، والتزامها مع الشركاء الأجانب فيما يتعلق بسداد المديوينات وغيرها، دفع لتجنب استمرار المسار التناقصي في الإنتاج النفطي، وتجنب الحاجة لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وغيرها.