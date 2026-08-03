قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار زيادة أسعار الكهرباء تسبب في "زعل الناس"، متابعا: "لازم نكون أمناء مع أنفسنا الناس زعلانة، والمواطن دائما عنده حق".

وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" أن السبب الأول يكمن في وجود تصريحات سابقة حول عدم حدوث زيادات في أسعار الكهرباء خلال 2026، مشددا: "عندما نقطع وعدا للناس نلتزم به".

وأضاف أن السبب الثاني لزعل المواطنين يتمثل في توقيت صدور وتطبيق القرار، لكونه جاء متزامنا مع ذروة موجة حر شديدة تشهدها مصر والعالم بالكامل، لا سيما في زيادة ارتفاع معدلات استهلاك المواطنين للكهرباء، فضلا عن تزامن القرار مع الإجازات السنوية والمصايف.

وأشار إلى أن "الناس كانت تطمع أو تأمل في تأجيل القرار"، إلى وقت لاحق، لافتا إلى أن القرار تضمن تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك، ولكنها تضم عددا ليس كبيرًا، وربما يمثلون تقريبا ما بين 4% إلى 5% من إجمالي المشتركين.

وأوضح أن الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات، تمثل استهلاكا بسيطا جدًا يقتصر على إنارة مصباحين أو ثلاثة ومروحة صغيرة دون وجود أي أجهزة كهربائية ثقيلة بالمنزل.

وأكد أن الشريحتين الثانية والثالثة هما "الأكثر تأثرا" بالقرار الجديد، موضحا أنهما تضمان الكتلة الأكبر والعدد الأضخم من المشتركين والمستهلكين في مصر والذين يتجاوز عددهم الـ 20 مليون مشترك تقريبا، خاصة أن نسبة الزيادة كانت كبيرة.