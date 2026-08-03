رضا الوكيل: 100 جنيه فقط تشمل دخول القلعة وحضور حفلين يوميًا.. واستعدادات متكاملة لاستقبال 5 آلاف يوميا

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والمقرر انطلاقها مساء السبت 15 أغسطس وتستمر حتي 24 من الشهر الجاري، وذلك اعتبارًا من الأثنين 3 أغسطس، من خلال موقع "تذكرتي" في إطار التيسير على الجمهور وتطبيق منظومة الحجز الإلكتروني الحديثة، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبالتعاون مع السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وأكد الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، أن إتاحة الحجز الإلكتروني تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، والارتقاء بمنظومة تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، بما يضمن سهولة الحصول على التذاكر وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في استقبال رواد المهرجان.

وقال رئيس دار الأوبرا: "حرصنا على أن تظل تذكرة مهرجان القلعة في متناول جميع فئات المجتمع، لذلك يبلغ سعرها 100 جنيه فقط، وتشمل دخول منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي، إلى جانب حضور حفلين فنيين يوميًا يشارك فيهما نخبة من كبار نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي، كما تستوعب فعاليات المهرجان نحو خمسة آلاف مشاهد يوميًا، مع توفير جميع الخدمات التنظيمية والفنية والجماهيرية التي تضمن للجمهور تجربة ثقافية وفنية تليق بعراقة هذا الحدث الكبير".

وأضاف أن دار الأوبرا المصرية انتهت من تنفيذ خطة متكاملة للاستعداد لانطلاق المهرجان، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم رفع كفاءة جميع التجهيزات الفنية، وإعداد المسارح وأنظمة الصوت والإضاءة، إلى جانب تطوير منظومة استقبال الجمهور، وتأمين مسارات الدخول والخروج، وتوفير الخدمات اللوجستية والإرشادية، بما يضمن تقديم دورة استثنائية تليق بمكانة مهرجان القلعة كأحد أهم وأكبر المهرجانات الفنية الجماهيرية في مصر والمنطقة العربية.

واشار الي ان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يواصل رسالته في نشر الفنون الجادة وتعزيز القوة الناعمة المصرية، من خلال تقديم برنامج فني متنوع يجمع بين نجوم الطرب والموسيقى والفرق الشبابية، في أجواء تاريخية وثقافية فريدة، بما يعكس الدور الرائد لدار الأوبرا المصرية في دعم الإبداع وإتاحة الفنون الراقية للجمهور بأسعار رمزية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الثقافية.