قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أكثر من 4 آلاف نوع من الثعابين حول العالم، منها نحو 40 نوعًا في مصر، ويُعد نحو ربعها من الأنواع السامة.

وأضاف "أبو صدام" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الثعابين طبيعيًا تظهر في فصل الصيف، لأنها تكون في بيات شتوي طوال فصل الشتاء، ثم تخرج للتكاثر وصيد الفرائس، لكن الفترة الحالية تشهد ظاهرة استثنائية تتمثل في ارتفاع نسبي لظهور الثعابين، وخاصة السامة منها، مثل الكوبرا المصرية، في أراضي الدلتا.

وتابع أن الموسم الحالي يشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة عن الحد الطبيعي، إلى جانب انحسار الأماكن التي كانت تلجأ إليها الثعابين، مثل المناطق العشوائية والأراضي البور والترع التي لم تكن مبطنة.

وأشار إلى غياب بعض الأعداء الطبيعية للثعابين، مثل النمس، موضحًا أن هذه الحيوانات تهرب من الإنسان، ومع زيادة العمران أصبحت الثعابين تظهر بشكل أكبر، لافتًا إلى أن فرائس الثعابين، مثل الفئران، قلت قليلًا، ما يدفع الثعبان إلى الزحف للمناطق التي توجد بها فرائس.

وأردف أن الثعبان مع ارتفاع درجات الحرارة يذهب إلى الأماكن التي يوجد بها مياه أو ظل، لكنه في الأساس يخاف من الإنسان، ناصحًا المزارعين بعمل صوت قبل الدخول إلى الأماكن التي قد توجد بها الثعابين، حتى يشعر الثعبان بوجود الإنسان ويبتعد، مع عدم وضع اليد في أماكن بها حشائش أو مياه، لأن الثعبان قد يكون مختبئًا فيها.