اتحاد الكرة ردا على الأهلي: التصريحات الإعلامية لمصادرنا لا تمثل موقفنا الرسمي

رد اتحاد الكرة على بيان النادي الأهلي، بالتأكيد على أن تصريحات مسؤولي الاتحاد عبر القنوات الفضائية مؤخرا لا يمثل الموقف الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم.

قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه "نؤكد على أنه لم يصدر خلال الأيام القليلة الماضية أي بيانات أو ردود رسمية على البيانات أو التصريحات الصادرة عن أي نادٍ أو جهة أو هيئة".

أضاف البيان "ويشدد الاتحاد على أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من ردود أو تصريحات منسوبة إلى «مصادر باتحاد الكرة» لا يمثل موقف الاتحاد الرسمي، طالما لم يصدر عبر القنوات الرسمية والشرعية للاتحاد".

وتابع "ويؤكد اتحاد الكرة أن أي موقف أو رد أو توضيح باسم الاتحاد لا يُعتد به إلا إذا صدر بشكل رسمي من خلال قنواته المعتمدة، وأن أي تصريحات أو آراء أخرى يتم تداولها إعلاميًا لا تعبر إلا عن أصحابها ورؤيتهم الشخصية، ولا تمثل موقف الاتحاد أو مجلس إدارته".

وختم "وبالتالي، فإن اتحاد الكرة غير معني بأي ردود لم تصدر عنه رسميًا، وما لم يصدر عبر قنواته الرسمية لا يمكن اعتباره موقفًا للاتحاد".

وكان نادي الأهلي أصدر بيانا مساء الأحد، قال فيه قرارات واختيارات اتحاد الكرة مؤخرا لا تدعو للتفاؤل أو التعاون، ووصف تصريحات بعض المسؤولين بشأن التدخل في عمل لجنة الحكام بأنها كارثة.