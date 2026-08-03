دبلوماسي أمريكي سابق يوضح سبب تأجيل ترامب ضرباته على إيران

قال الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شميرر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بالفعل عن وقف الضربات على إيران، وقال إن هناك نوعًا من المناقشات الجارية، وإن هناك حوارات بين عُمان وإيران، إضافة إلى وساطات من باكستان وقطر بين الأطراف.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يرى أنه ربما يكون هناك انفراج على المستوى الدبلوماسي.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق إلى أن نتيجة مثل هذه الجهود يجب أن تكون ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأوضح أنه ربما يكون هذا قدرًا من التفاؤل أكثر من اللازم من جانب الرئيس ترامب، إذ إن الوصول إلى هذا الهدف قد يحتاج أولًا إلى توافق دولي أوسع، قبل أن تتخلى إيران عن سيطرتها أو نفوذها في ما يتعلق بمضيق هرمز.

وتابع: "لكن يبدو أن الرئيس ترامب يرى أن هناك فرصة أمام المسار الدبلوماسي، وأن هذا الخيار سيكون أفضلية مقارنة بأي تصعيد عسكري".