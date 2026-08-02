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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر سيدة من تحطيم شخص الكاميرات الخاصة بالعقار محل سكنها بإستخدام "عصا خشبية" بالقاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله سيدة من قيام شخص بتحطيم الكاميرات الخاصة بالعقار محل سكنها بإستخدام "عصا خشبية" بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمحل خضروات – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وتم بإرشاده ضبط (العصا المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لخلافات سابقة بينهما لرفضها قيامه ببيع الخضروات أمام العقار محل سكنها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.