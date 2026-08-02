وزير الطاقة الإسرائيلي: لا يوجد أي اتفاق بشأن وقف ضرباتنا على غزة

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عدم وجود أي اتفاق من جانب إسرائيل بشأن وقف الضربات العسكرية على قطاع غزة.

وفي حديثه لإذاعة جيش الاحتلال، قال كوهين وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت"، إنه "لم يُجر أي نقاش وزاري حول خطة غزة خلال الـ 72 ساعة الماضية".

وأضاف كوهين: "سنقضي على أي جهة مسلحة تنشط أو تهدد أو تشارك في الإرهاب"، على حد تعبيره.

وتقضي خطة مجلس السلام، التي أعلنت أواخر الأسبوع الماضي، بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، مما يسمح للجنة الوطنية لإدارة غزة بتولي زمام الأمور في القطاع.

وفي وقت سابق، تراجع رئيس التيار الإصلاحي الديمقراطي الفلسطيني محمد دحلان، عن تصريحات سابقة كان قد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، أبلغه بنجاحه في إقناع إسرائيل بوقف ضرباتها على غزة اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي منشور مُحدث، أقر دحلان ضمنيا بأن إسرائيل لم تقدم بعد أي التزام بوقف ضرباتها كجزء من اتفاق لنزع سلاح حركة حماس، وأن المحادثات لا تزال جارية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال دحلان في المنشور المُحدث على "فيسبوك" إنه عقب موافقة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى على خارطة الطريق ذات الخمس عشرة نقطة، فإن نجاح الاتفاق يعتمد الآن على التزام إسرائيل الكامل بإنهاء هجماتها اليومية في غزة.

وأضاف: "لقد أبلغنا جاريد كوشنر بأنه يعمل مع الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات على غزة. ونواصل اتصالاتنا المكثفة مع الجانب الأمريكي لضمان التنفيذ الأمين والكامل للاتفاق".

وتابع: "نأمل أن يشهد أهالي غزة بداية مرحلة جديدة تعيد الأمل والثقة في المستقبل. كما ندعو جميع الفصائل الفلسطينية إلى الالتزام التام بالاتفاق، ووقف كافة المظاهر المسلحة وأي أفعال قد توفر لإسرائيل ذريعة لتقويضه، والاستعداد لمرحلة ستكون حافلة بالتحديات. إننا واثقون من قدرة شعبنا على التغلب عليها، وإعادة إعمار غزة، وحماية الضفة الغربية، ومواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الليل الماضية موجة من الغارات على القطاع، مما أسفر عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفقا لمسئولين في غزة.