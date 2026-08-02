• HSBC: مصر تعتبر سوقاً هامة لأعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لدينا



أكدت مجموعة HSBC أن مصر لا تزال تعتبر سوقاً هامةً بالنسبة مع إمكانات نمو قوية، وأن البنك سيواصل دعم عملائه في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات داخل مصر ، كما يلتزم بتعزيز حركة التدفقات التجارية والاستثمارية في كلا الاتجاهين لدعم العملاء من الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في مصر، وتمكين العملاء المحليين من قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات من تحقيق طموحاتهم الدولية.

وأعلنت مجموعة إتش إس بي سي القابضة، اليوم، أن شركتها التابعة غير المباشرة، بنك إتش إس بي سي مصر قد أبرمت اتفاقية لبيع أعمالها في مجال الخدمات المصرفية للأفراد إلى بنك الإمارات دبي الوطني مصر ، وهي شركة تابعة مباشرة لبنك الإمارات دبي الوطني بي چي إس سي التي تعتبر واحدةً من المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة ، لافتة إلى أنه من المتوقع إتمام صفقة البيع في النصف الثاني من عام 2027، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات التنظيمية المعنية.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأحد، تشمل الصفقة أصول والتزامات كامل أعمال الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك HSBC مصر، بما في ذلك القروض للأفراد والودائع والحسابات، إلى جانب الموظفين الداعمين للأعمال التي سيتم نقلها ، ولن يكون هناك أي تغييرات فورية بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك HSBC مصر، حيث سيستمر البنك بتشغيل المنتجات والخدمات التي يستخدمها العملاء كالمعتاد ، وسيعمل الطرفان معاً لضمان الانتقال السلس للزملاء والعملاء.

وتوقع البنك أن تسفر عملية البيع عن تحقيق مكسب تقديري قبل احتساب الضريبة لصالح مجموعة HSBC يبلغ حوالي 300 مليون دولار أمريكي، على أن يتم الاعتراف بمعظم هذا المكسب عند اكتمال الصفقة، وسيتم تصنيفه ضمن البنود الأساسية المهمةMaterial Notable Item ، كما لا يُتوقع أن يترتب على إتمام الصفقة أي أثر جوهري على نسبة رأس المال الأساسي العادي من الشريحة الأولىCommon Equity Tier 1 capital ratio لمجموعة HSBC.

وتأتي هذه الصفقة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك HSBC مصر، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي، كما تعتبر جزءاً من الجهود المستمرة داخل المجموعة التي تهدف إلى تبسيط العمليات والإجراءات، ضمن إطار تركيزها على تعزيز الريادة وزيادة الحصة السوقية في المجالات التي يتمتع فيها البنك بميزة تنافسية واضحة، وتحقيق أكبر فرص للنمو وتقديم الدعم لعملائه.