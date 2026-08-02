أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إقامة قرعة الأدوار الأدوار التمهيدية الأولى لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم الجديد 2026-2027.

أوضح كاف في بيان رسمي اليوم الأحد إلى إقامة قرعة البطولتين يوم الخميس المقبل، الموافق 6 أغسطس الجاري، مضيفا أن مراسم القرعة ستقام بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في القاهرة.

وأشار البيان إلى أن قرعة كأس الكونفدرالية ستبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، بعدها بساعة ستبدأ مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا، وستذاع القرعة عبر قناة "كاف" على موقع يوتيوب.

وسيمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، كل من الزمالك بطل الدوري والفائز بهذا اللقب القاري 5 مرات آخرها في عام 2002، وبيراميدز وصيف الدوري والفائز بدوري الأبطال العام الماضي 2025.

وفي كأس الكونفدرالية، سيشارك الأهلي ثالث الدوري وبطل هذه المسابقة القارية مرة واحدة في 2014، ونادي زد رابع الترتيب في بطولة الدوري، والذي سيشارك في بطولة قارية لأول مرة في تاريخه.