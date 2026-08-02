الوكالة اللبنانية: إسرائيل تستهدف أطراف النبطية الفوقا بالقذائف الفوسفورية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، بعد ظهر اليوم، لقصف بالقذائف الفوسفورية.

ونوهت الوكالة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف تلك الأراضي لإشعال حرائق في الأحراج الموجودة بالمنطقة.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان عشية انعقاد جولة سادسة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.

ونفّذت القوات الإسرائيلية تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل سُمع صداها في مناطق جنوببة عدّة، وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون.

وألقت القوّات الإسرائيلية صباحاً قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري. كما سمعت بعد منتصف الليل، أصوات تفجيرات في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل.

وفي السياق، حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.

والأسبوع الماضي، أكّدت الولايات المتحدة أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس، في إطار إنشاء «مناطق تجريبية» بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وبموجب الاتّفاق الإطار الذي وقع في يونيو، يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في «المناطق التجريبية» على نزع سلاح «حزب الله» منها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.