أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، بأن طيران الاحتلال استهدف بثلاثة صواريخ محيط مسجد النور في شارع اتحاد الكنائس بمدينة غزة.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف المسيرة الإسرائيلية لشارع اتحاد الكنائس بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وفي السياق ذاته، أشار مراسل موقع «فلسطين اليوم»، إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال، في استهداف الاحتلال خيمة في شارع الثورة وسط مدينة غزة.

ولفت إلى إصابة مواطن برصاص الاحتلال في منطقة المسلخ التركي جنوب خانيونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، إلى 13 فلسطينيًا، إضافة إلى عدد كبير من المصابين، عقب غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، استُشهد الشقيقان حازم عطية جبر، ومحمد عطية جبر، إثر استهداف مركبة على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، استُشهد المواطن محمد حسين، في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا، وذلك بعد أن فقد والده وعددًا من أشقائه في غارات سابقة.

وفي جنوب القطاع، أصيب خمسة فلسطينيين إثر قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق من اليوم، استُشهد القيادي في حركة حماس الشيخ كمال أبو معيلق، وزوجته، إثر استهداف منزلهما في منطقة المشاعلة غرب دير البلح، فيما أصيب أربعة آخرون نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

كما أسفر قصف استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الهمص في منطقة مواصي بلدة القرارة، شمال غربي خان يونس، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وهم: محمود زكي الهمص، وزوجته فاطمة بهلول، ونجلهما الطفل أحمد محمود الهمص.

وفي مدينة غزة، استُشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية داخل برج السوسي غربي المدينة، وهم: عبد الله عدنان أبو الطيف، وزوجته عبير كمال كاظم عنان، ونجلهما عزام عبد الله أبو الطيف، فيما أفادت الوكالة بالعثور لاحقًا على جنين بين الضحايا.

كما استُشهد الأسير المحرر محمد عبد أحمد أبو رأس، بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في شارع عمر المختار بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، استُشهد الشاب أحمد وائل الخضري، متأثرًا بجروح أصيب بها قبل عدة أيام جراء قصف استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة.