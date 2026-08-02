 الهند.. إيداع ستة مواطنين من بنجلاديش بمركز احتجاز لمخالفتهم شروط التأشيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند.. إيداع ستة مواطنين من بنجلاديش بمركز احتجاز لمخالفتهم شروط التأشيرة

نيودلهي - ( د ب أ )
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 4:57 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 4:57 م

أفاد مسؤولون اليوم الأحد بنقل ستة أشخاص من مواطنى بنجلاديش إلى مركز احتجاز بعد أن احتجزتهم شرطة دلهي لمخالفتهم شروط تأشيرات الدخول المزدوج الخاصة بهم والتى تسمح لهم بالدخول إلى الهند مرتين فقط وتنتهى عند المغادرةفى المرة الثانية ، وذلك لتجاوزهم المدة المسموح بها للإقامة.

وقد تم احتجازهم خلال تفتيش الفنادق ودور الضيافة ضمن حملة تفتيش في وسط دلهي. وتبين أنهم يقيمون في فندق على طريق أراكاشان في منطقة نبي كريم.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا عن مصادر الشرطة قولها إن التحقق من تأشيراتهم وسجلات الهجرة كشف أنه على الرغم من صلاحية تأشيراتهم، إلا أن كل زيارة تسمح بإقامة قصوى مدتها 15 يوما ، وهي المدة التي تجاوزوها.

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