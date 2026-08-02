تشيلسي يعوض كوكوريا من الدوري الإسباني

أتم نادي تشيلسي الإنجليزي اتفاقه لضم بيب شافاريا، الظهير الأيسر لنادي رايو فاييكانو الإسباني، لتعويض رحيل مارك كوكوريا، المنتقل إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية اتفق نادي تشيلسي مع رايو فاييكانو على ضم اللاعب، في صفقة تبلغ قيمتها 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بذلك ستكون أكبر صفقة بيع في تاريخ النادي الإسباني، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة بين الناديين.

وأوضح التقرير أن رايو فاييكانو كان يتمسك بالحصول على مبلغ أكبر، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 50 مليون يورو، قبل أن يتوصل لاتفاق نهائي مع النادي اللندني.

وكشفت «ماركا» أن باير ليفركوزن أبدى اهتمامًا أيضًا بضم اللاعب، لكن شافاريا فضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث سيعمل تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وأضافت الصحيفة أن الظهير الإسباني وصل بالفعل إلى العاصمة البريطانية لندن، ومن المنتظر أن يعوض رحيل مارك كوكوريا إلى ريال مدريد، على أن ينافس الهولندي يوريل هاتو على مركز الظهير الأيسر.