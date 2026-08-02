توتنهام يسعى للتعاقد مع أوسيمين من جالطة سراي

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في مفاوضات لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلًا الأزمة بين اللاعب وناديه.

وصرح أوسيمين قبل أيام بأنه لا يتلقى راتبه واصفًا النادي التركي بأنه جاحد، وأنها لم يتقاضَ راتبه منذ ثلاثة أشهر، معربًا عن استيائه من تأخر مستحقاته، ومشددًا على أنه لن يستمر مع النادي إذا لم يتم تسوية مستحقاته المالية في أقرب وقت.

ووفقًا لشبكة «CaughtOffside» فإن نادي توتنهام بدأ التفاوض للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ضمن مساعي النادي لتدعيم خط الهجوم وفقًا لرؤوية المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني للسبيرز.

وأضافت الشبكة أن نادي توتنهام أجرى اتصالات أولية لضم مهاجم جالطة سراي، بعرض تتراوح قيمته بين 50 و55 مليون جنيه إسترليني، بينما يتمسك النادي التركي بالحصول على نحو 65 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، لكن إدارة توتنهام ترى أن أوسيمين يمثل الصفقة المثالية لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.