دعوة 30 ألف شخص لملازمة منازلهم بشرق فرنسا إثر حريق في موقع صناعي خطر

دعت السلطات في 5 بلديات في شرق فرنسا، سكانها البالغ عددهم نحو 30 ألف شخص، إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطر.

وجاء في بيان صادر عن محافظة موزيل "كإجراء احترازي، يُطلب من سكان غاندرانج وأمنيفيل وفيتري-سور-أورن وكلوانج ورومبا ملازمة منازلهم حتى إشعار آخر"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويطال الحريق مستودعا تبلغ مساحته 500 متر مربع في نطاق شركة "سويس للوقود والطاقة البديلة" بالمنطقة الصناعية في غاندرانج، هو موقع صناعي مصنّف خطرا.

وتم نشر نحو 100 من عناصر الإطفاء في الموقع، مع نحو خمسين آلية، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مركز عمليات مكافحة الحرائق والإسعاف في موزيل.

وقال كانتان بيغو رئيس بلدية جاندرانج في منشور على فيسبوك: "بالنظر خصوصا إلى وجود مواد كيميائية، يجب مواصلة التقيّد بتدابير ملازمة المنزل".

ونقل تعليمات المحافظة قائلا: "ابقوا في منازلكم. أغلقوا الأبواب والنوافذ. تجنّبوا أي خروج أو تنقل غير ضروري. لا تقتربوا إطلاقا من منطقة الحريق".