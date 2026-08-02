الزمالك يصرف 50% من مستحقات لاعبيه استعدادا للموسم الجديد

بدأ نادي الزمالك في تنفيذ وعد مجلس الإدارة للاعبين بصرف 50% من مستحقات فريق الكرة الأول، وذلك تزامنا مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي قد عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني مؤكدا ثقته فيهم من أجل تحقيق نتائج مميزة في الموسم المقبل، كما وعد بصرف جزء من المستحقات خلال ساعات.

وبالفعل نجحت الإدارة في تدبير المبالغ المالية لإيداع المستحقات في الحسابات البنكية للاعبين، انتظار لحدوث انفراجة مالية خلال الأيام المقبلة، من أجل صرف المستحقات على أن يكون الملف قد تم تسويته بالكامل مع نهاية فترة الإعداد وانطلاق الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد بدأ تدريباته في ملعب النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.