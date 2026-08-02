دلفي يعلن مواجهة الأهلي وديا يوم الأربعاء

أعلن نادي دلفي، أحد أندية الدرجة الثانية، مواجهة النادي الأهلي وديًا، يوم الأربعاء المقبل، قبل سفر بعثة الأهلي للمعسكر الخارجي في إسبانيا.

وقرر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، خوض مباراتين وديتين في يوم واحد، قبل سفر بعثة الفريق للمعسكر الخارجي في إسبانيا يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي ثالث تجاربه الودية أمام بترول أسيوط، العائد حديثًا للدوري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، في الخامسة مساءً، على أن تكون مباراة دلفي في التاسعة من مساء اليوم ذاته.

وكان الأهلي حقق انتصارًا كبيرًا في ثاني مبارياته الودية، بنتيجة 7-1، على حساب نادي لافيينا، أحد أندية الدرجة الثانية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، الخميس، على ملعب النادي بفرع مدينة نصر.

وتعد مواجهة لافيينا ثاني المباريات الودية للأهلي خلال فترة الإعداد، بعدما استهل الفريق استعداداته بالفوز على النصر القاهري بنتيجة 5-1.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل لخوض معسكره الخارجي، والذي يختتمه بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.