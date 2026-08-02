القيادة المركزية الأمريكية: غيّرنا مسار 35 سفينة وعطلنا سفينتين منذ استئناف الحصار على موانئ إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها غيَّرت 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين واعتلت سفينتين أخريين، ضمن الحصار المفروض على إيران.

جاء ذلك حسبما أعلنته القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، حيث نشرت مشاهد لطائرة مقاتلة F-35C الشبحية التابعة لفيلق مشاة البحرية الأمريكي تقلع من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72) بينما تبحر حاملة الطائرات عبر بحر العرب وتدعم الحصار الأمريكي ضد إيران.



وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قد حذّر من تداعيات التصعيد الأمريكي في المنطقة، وقال إنّ استمرار الحصار البحري من شأنه أن يزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى إغلاق مضائق وممرات مائية أخر

وكتب ذوالقدر في منشور له عبر منصة إكس: "مواصلة الحصار البحري واستمرار تأجيج النظام الأمريكي لنيران الحرب سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى".