 القيادة المركزية الأمريكية: غيّرنا مسار 35 سفينة وعطلنا سفينتين منذ استئناف الحصار على موانئ إيران - بوابة الشروق
الأحد 2 أغسطس 2026 8:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟

النتـائـج تصويت

القيادة المركزية الأمريكية: غيّرنا مسار 35 سفينة وعطلنا سفينتين منذ استئناف الحصار على موانئ إيران


نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 7:39 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 7:39 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها غيَّرت 35 سفينة تجارية وعطلت سفينتين واعتلت سفينتين أخريين، ضمن الحصار المفروض على إيران.

جاء ذلك حسبما أعلنته القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس، حيث نشرت مشاهد لطائرة مقاتلة F-35C الشبحية التابعة لفيلق مشاة البحرية الأمريكي تقلع من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لنكولن (CVN 72) بينما تبحر حاملة الطائرات عبر بحر العرب وتدعم الحصار الأمريكي ضد إيران.


وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، قد حذّر من تداعيات التصعيد الأمريكي في المنطقة، وقال إنّ استمرار الحصار البحري من شأنه أن يزيد من إحكام إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى إغلاق مضائق وممرات مائية أخر

وكتب ذوالقدر في منشور له عبر منصة إكس: "مواصلة الحصار البحري واستمرار تأجيج النظام الأمريكي لنيران الحرب سيؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وكذلك ممرات ومضائق استراتيجية أخرى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك