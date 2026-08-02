تشيلسي يضم فالنتين باركو بعقد طويل الأمد حتى 2033

أعلن تشيلسي رسميًا تعاقده مع الأرجنتيني فالنتين باركو قادمًا من ستراسبورج، بعقد يمتد حتى صيف عام 2033، في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينتظم لاعب الوسط، البالغ من العمر 21 عامًا، في تدريبات الفريق خلال المرحلة المتبقية من فترة الإعداد، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

وبدأ باركو مسيرته الاحترافية مع بوكا جونيورز، حيث تم تصعيده للفريق الأول في سن مبكرة، قبل أن ينتقل إلى برايتون في عام 2024، ويخوض تجارب إعارة مع إشبيلية وستراسبورج، الذي انضم إليه لاحقًا بشكل نهائي.

وقدم اللاعب موسمًا مميزًا مع ستراسبورج، أسهم خلاله في 12 هدفًا خلال 43 مباراة بمختلف المسابقات، ليساهم في تأهل الفريق إلى المنافسات الأوروبية.

وعلى الصعيد الدولي، لفت باركو الأنظار بأدائه، لينضم إلى قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، بعدما خاض خمس مباريات دولية حتى الآن.

ويُعد باركو رابع صفقات تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع ماكسينس لاكروا ومورجان روجرز وداني ويلبيك، في إطار خطة النادي لتعزيز تشكيلته بعناصر شابة ومميزة.