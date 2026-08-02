نبيل فهمي ووزير التخطيط يتفقان على استمرار التنسيق بشأن الإعداد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وناقش الجانبان سبل التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك فى المجالات التنموية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الأمين العام الاهتمام والحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها فى مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، مرحبًا بجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الرغم من التحديات والمتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن فهمي أشاد بالشراكة المتميزة القائمة بين الأمانة العامة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على صعيد الإعداد والتحضير لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة منذ النسخة الثانية المنعقدة فى عام 2018.

وأضاف المتحدث أن فهمي أعرب عن التقدير لدعم مصر لأعمال الأسبوع والتسهيلات التي دأبت علي تقديمها خلال استضافة النسخ السابقة لهذه الفعالية الهامة، والتي حظت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن فهمي ورستم اتفقا على العمل لتطوير آفاق التعاون القائمة فى عدد من الملفات ذات الأولوية، واستمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالإعداد الجيد لعقد النسخة القادمة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مطلع عام 2027.