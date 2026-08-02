متحدث الاتصالات: ندرس تطبيق خدمات حماية الأطفال على الإنترنت الأرضي

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خدمات الشبكات الافتراضية الـ "VPN" غير متاحة على خدمتي "اطمن" و"اطمن على الآخر"، وذلك في إطار الحرص على حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير الملائم.

وأضاف "إبراهيم" عبر لقاء له على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الجهاز يدرس حاليًا تطبيق الخدمات، التي تحمي الأطفال، على شبكة الإنترنت الأرضي "الواي فاي"، لافتًا إلى أنه فور الانتهاء من التجارب الخاصة بهذه الخدمة سيتم الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة استخدام الأطفال للإنترنت في الدراسة والأمور المهمة، مع منع وصولهم إلى محتوى له آثار سلبية، ولذلك تنفيذ هذه الإجراءات يحتاج إلى بعض الوقت لضمان كفاءتها.

وأشار إلى أن دراسة تطبيق شريحة المحمول الخاصة بالأطفال استغرقت نحو 6 أشهر، وتم تنفيذها في وقت قياسي، مع وجود تواصل مع العديد من الدول التي أبدت اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المصرية، باعتبارها تجربة أكثر شمولًا، إذ تستهدف التعامل مع مختلف أنواع المحتوى الموجود على الإنترنت، وليس منصات التواصل الاجتماعي فقط.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور، قائلًا إن الدولة أدت دورها من خلال إتاحة الخدمتين "اطمن" و"أطمن على الآخر"، وأصبح الدور الآن على ولي الأمر، موضحًا أن الاشتراك في الخدمة متاح من خلال فروع اشركات المحمول الـ4 أو من المنزل عبر تطبيقات هذه الشركات.

ولفت إلى أن آلاف المواطنين اشتركوا بالفعل في الخدمات، التي يتم تفعيلها بصورة تلقائية، مع إجراء تحديثات مستمرة للمواقع والتطبيقات، موضحًا أن الجهاز يتعاون مع إحدى الشركات العالمية لضمان تحديث قوائم المحتوى غير الملائم بشكل مستمر.