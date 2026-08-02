قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن التطور الكبير الذي شهدته خدمات الاتصالات خلال السنوات الـ10 الأخيرة جعل الاعتماد على الهواتف المحمولة أمرًا أساسيًا في حياة المواطنين، سواء الكبار أو الأطفال، مشيرًا إلى أن الاستخدام المكثف للهواتف قد يصاحبه بعض المخاطر، خاصة بالنسبة للأطفال.

وأوضح “إبراهيم” عبر لقاء له على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن نحو 30 مليون طفل في مصر، تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، يستخدمون الهواتف المحمولة بكثافة، وهو ما دفع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية إلى العمل على توفير آليات تساعد الأسر على حماية أطفالهم والاطمئنان عليهم، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثل تحديًا عالميًا.

وأضاف أن الجهات المعنية اطلعت على عدد من التجارب الدولية واختارت ما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن معظم التجارب ركزت على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات فقط، بينما رأت الدولة ضرورة أن يكون نطاق الحماية أشمل، ليشمل أيضًا ألعاب ومحتوى غير المناسب للأطفال، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي خدمة "اطمن"؟

وأشار إلى أنه في بداية العام الجاري أعلنت الوزارة العمل على إطلاق شريحة مخصصة للأطفال، قبل الإعلان مؤخرًا عن خدمتين جديدتين هما "اطمن" و"اطمن على الآخر"، موضحًا أن خدمة "اطمن" تتيح لولي الأمر منع أو تقييد الوصول إلى المحتوى غير المناسب للأطفال، بالإضافة إلى بعض التطبيقات والألعاب.

وتابع أن خدمة "اطمن على الآخر" توفر الإمكانيات نفسها، مع درجة أمان أعلى، حيث تتضمن أيضًا تقييد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون لولي الأمر حرية اختيار الخدمة الأنسب وفقًا لعمر الطفل واحتياجاته.

ولفت إلى أن خدمة "اطمن على الآخر" تعد أكثر ملاءمة للأطفال في الفئات العمرية الأصغر، بينما قد يحتاج الأطفال الأكبر سنًا إلى استخدام بعض مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بالدراسة أو العمل.

واستكمل أن الاشتراك في الخدمة متاح من خلال شركات المحمول الـ4 التي تقدم الخدمات، حيث يمكن لولي الأمر التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم بطاقة الرقم القومي، وطلب الاشتراك على رقم المحمول المراد تفعيل الخدمة عليه، ليتم الاشتراك خلال دقائق معدودة، مجانًا خلال الفترة التجريبية الحالية.

وأردف أنه يمكن أيضًا الاشتراك في الخدمة من المنزل، من خلال تطبيق شركة المحمول، حيث تظهر الخدمتان ضمن الخدمات المتاحة، ويستطيع ولي الأمر إدخال الرقم القومي ورقم المحمول المراد الاشتراك عليه، وإتمام عملية الاشتراك خلال ثوانٍ.

واستطرد أن الخدمة متاحة كذلك عند شراء خط محمول جديد، بما يتيح لولي الأمر تفعيل خدمة الحماية المناسبة للطفل منذ بداية استخدام الخط.