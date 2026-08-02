زياد بهاء الدين عن رفع أسعار الكهرباء: قرار غير موفق في هذا التوقيت

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن رفع الأسعار في هذه الأيام إجراء غير موفق لا سيما أن هذه الزيادات تتم في كل مناسبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الأسعار يتم رفعها عندما يحدث ارتفاعا في سعر البترول أو تحدث اضطرابات سواء في المنطقة أو بعيد عن المنطقة.

ووواصل قائلا: «هذه المرة لا يتعلق الأمر فقط بحجم رفع الأسعار لكن أيضًا في التوقيت والمفاجأة.. لهذا فهذا الأمر غير موفق».

في شأن آخر، تحدث بهاء الدين عن مدى الحاجة لإصلاح سياسي بجانب الإصلاح الاقصادي قائلًا إنّ «المقصود بالإصلاح السياسي في هذا الإطار ليس تحقيق هذا الإصلاح بشكل كامل باعتبار أن له الكثير من الجوانب بما في ذلك إصلاح الأحزاب والمحليات والنظم الانتخابية والإعلام وغير ذلك».

ونوه إلى أنّ الربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي ليس نوعًا من المثالية، لكن لوجود رابط حقيقي بين السياسة والاقتصاد، موضحًا أن هذا الرابط يتمثل في أن السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تكون سليمة وصحيحة ومستدامة بدون وجود نظام للشراكة في وضع هذه السياسة، أي وجود تمثيل من خارج الحكومة عن طريق أحزاب أو نقابات أو غيرها.

وشدد على ضرورة الرصد المستمر لأثر هذه السياسة على الأرض، مع وجود آلية للتصحيح، مؤكدا أنه بدون توفر هذه العوامل فلن يكون من المؤكد أن السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها بالشكل المطلوب ويحقق رغبات المواطنين ويحتاج تصحيحًا ومراجعة من عدمه.