النائب حسام الخشت يتقدم بسؤال برلماني حول مزاعم بوجود مخالفات في نتائج الشهادة الإعدادية بأسيوط

- المخالفات تضمنت ظهور أكثر من شهادة للطلاب وتحولوهم من راسبين إلى ناجحين

تقدم النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، استنادًا إلى بيانات ومستندات رسمية تكشف عن وجود حالة من التضارب الجسيم في توثيق نتائج بعض الطلاب.

وقال الخشت، في سؤاله: "تبين من خلال المستندات المتاحة أن عددًا من الطلاب يحملون شهادات نجاح صادرة رسميًا عن الجهة المسئولة بمحافظة أسيوط، بينما توجد، في الوقت ذاته، مستندات أو كشوف رسمية أخرى تفيد بأن هؤلاء الطلاب أنفسهم راسبون، وتُعد هذه الازدواجية في البيانات، أي صدور شهادتين متعارضتين (نجاح ورسوب) للطلاب أنفسهم من الجهة ذاتها أو من جهات رسمية تتبع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، من أبرز المشكلات التي تكشف عن خلل جوهري في منظومة رصد واعتماد نتائج الشهادة الإعدادية، وتستوجب تحقيقًا رسميًا لتحديد المسؤولية والجهة التي أصدرت كل نسخة، وأسباب هذا التعارض".

وأضاف "الخشت"، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن بعض الطلاب صدرت لهم أكثر من شهادة، بين الرسوب والنجاح، وأرسل صورًا من الشهادات اطلعت عليها "الشروق".

أما بشأن الالتحاق بالتعليم الثانوي (شعبة خدمات)، فقال النائب إنه تبين، من خلال المستندات والبيانات المتاحة، وجود عشرات الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي (شعبة خدمات) دون أن يكون لهم الحق القانوني في هذا الالتحاق، وذلك طبقًا لمجموع درجاتهم، أو لكونهم ضمن فئة غير المستوفين لشروط الالتحاق بهذا النوع من التعليم.

وشدد على أن هذا الوضع، إن ثبتت صحته طبقًا لما لديه من أوراق، فهو علامة فارقة على التسيب في إدارة ملف التعليم بمحافظة أسيوط، بمرحلتيه الإعدادية والثانوية، وهو أمر لا يجوز السكوت عنه أو التهاون في مواجهته.

وأكد عدم التردد في استخدام جميع الأدوات الرقابية المتاحة له كعضو في مجلس النواب، حتى تتكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذا الملف.