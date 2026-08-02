السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل لحيازته سلاحا ناريا دون ترخيص بمنطقة المرج.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة الاتجار في مخدر «الحشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح ناري غير مرخص، وذخيرة للإستخدام السلاح، دون ترخيص.

وشهد ضابط الواقعة في التحقيقات بأنه أثناء مروره الأمني شاهد المتهم وبحوزته سلاح ناري، وتبين أنه مذخر بطلقة فضبطه.

بتفتيش المتهم عثر بحوزته على 10 قطع من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وأفادت التحريات أن المضبوطات كانت بقصد الاتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات بلغ وزنها 999.10 جرامًا، وتحتوي على جوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.