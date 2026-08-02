وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد.

وأكد الوزير السعودي، خلال الاتصال، حرص المملكة في مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.

وفي وقت سابق، بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في اتصالين هاتفيين منفصلين، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، و مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، تطورات الأوضاع الإقليمية.

وجرى التأكيد خلال الاتصالين اليوم الأحد، أهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد، والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة.