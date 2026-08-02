إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول المفاجئة في نهر بماليزيا

أنقذ رجال الإنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم موجة ارتفاع مفاجئة في منسوب المياه أثناء السباحة في نهر بقرية كامبونج أورانج أصلي بيرتاك الماليزية اليوم الأحد.

وقال مساعد مدير إدارة العمليات في إدارة الإطفاء والإنقاذ بولاية سيلانجور، عاشور ريزال أسبار، إن الإدارة تلقت بلاغا طارئا عند الساعة 0419 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.

وأضاف أنه تم إرسال فريق مكون من أربعة من رجال الإطفاء، إلى جانب سيارة إطفاء من مركز إطفاء وإنقاذ كوالا كوبو بارو، إلى موقع الحادث.

وقال في بيان اليوم: "شارك في العملية أيضا خمسة أفراد من فرقة الإطفاء التطوعية في باتانج كالي. وأظهرت المعلومات الأولية أن رجلا كان عالقا أثناء السباحة عند أحد الشلالات".

لكنه أوضح أن أحدث المعلومات أظهرت أن أربعة أشخاص كانوا عالقين في موقعين منفصلين.