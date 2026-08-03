أمريكا: حرائق شرق واشنطن تدمر 600 مبنى وتدفع لإخلاء 5000 منزل

أعلنت السلطات أن حرائق الغابات، التي ظلت خارج السيطرة اليوم الأحد في المناطق الشرقية من ولاية واشنطن، أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل وتدمير ما يقرب من 600 منزل وشركة ومبنى آخر.

والتهمت النيران أكثر من 2ر8 ميل مربع (حوالي 21 كيلومترا مربعا) حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، وكانت واحدة من عشرات الحرائق المشتعلة عبر غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى استنزاف قدرة الوكالات الفيدرالية ومستوى الولاية والوكالات المحلية على مكافحتها.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن جراء الحرائق في منطقة سبوكان.

وفي الوقت نفسه، واصلت فرق الإطفاء، مستخدمة الجرافات والمروحيات لليوم العاشر على التوالي، جهودها لمكافحة حريق أتى على ما يقرب من 525 ميلا مربعا (حوالي 1360 كيلومترا مربعا) من الأراضي العشبية في غرب أداهو وشرق أوريجون.

وتعد المنطقة موطنا لمزارع الماشية، وقالت السلطات إن الحريق يهدد أكثر من 600 منزل و800 مبنى آخر.