كشف الإعلامي أحمد موسى عن لقائه بشاب مصري يُدعى مينا في ألمانيا، خلال رحلته العلاجية هناك، مشيرًا إلى أن الأخير بادره، فور رؤيته: "مصر وحشتني"، على الرغم من مغادرته مصر منذ شهر واحد فقط للعمل هناك.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشاب ينحدر من الزقازيق بمحافظة الشرقية، وشارك في ثورة الثلاثين من يونيو، وحضر فعالياتها بالكامل وما تلاها، قبل أن يتلقى فرصة عمل وينتقل إلى ألمانيا.

وشدد على أن تعلقه الشديد بمصر جعله يرغب في العودة إليها، قائلًا: "هي دي مصر، أنا قعدت أسبوع وكنت عايز أرجع جري لبلدي، لأنها بجد وحشتني مصر جدًا".

وأكد أن التحديات التي تمر بها الدولة تُعد "أصعب التحديات" التي تواجهها، على الرغم من صعوبة الأحداث السابقة: "الذي مر علينا ويمر علينا حاليًا، أصعب تحديات تواجه الدولة المصرية من كل اتجاه: الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب، وفي أصعب التحديات، الناس دائمًا تكون ناظرة إلى بلدها، رغم الأزمات والمشاكل والمعاناة، وهذا أمر الجميع يعلم ذلك".

وأضاف أن "هناك منظومات إعلامية كاملة تستهدف مصر من صفحات ولجان بشكل مرعب"، فضلًا عن نشر شائعات وأكاذيب بصورة مكثفة.

وفي وقت سابق، أعلن الإعلامي أحمد موسى نجاح رحلته العلاجية في ألمانيا، وعودته إلى مصر بعد تحسن حالته الصحية.