القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق المقترح مع إيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز 60 يوما دون رسوم

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الاتفاق المقترح بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما من دون تحصيل رسوم.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن المناقشات تتواصل حاليا بشأن التفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلنت إيران الأحد، دخول مفاوضاتها مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز مراحلها النهائية، وسط تحركات مكثفة للوسطاء لإعادة حركة الملاحة وتثبيت التهدئة، وذلك بعد ساعات من إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة ضد طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماع حكومي إن المفاوضات بين طهران ومسقط "تمضي نحو صيغتها النهائية، وتمر بمراحلها الأخيرة"، بعدما استعرض أمام أعضاء الحكومة أحدث تطورات المحادثات.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن المحادثات مع عُمان "ثنائية ولا تخص أي طرف آخر"، مشيرا إلى أن البحث عن آلية تضمن مصالح إيران ليس جديدا، وأن العمل عليها بدأ منذ فترة طويلة.

وأضاف أن التفاهم بين طهران ومسقط بشأن "مسار جديد" لا يعني فتح مضيق هرمز أو إبقاءه مغلقا، لافتا إلى أن "المحادثات مع عُمان بشأن المضيق لا ترتبط بقرار فتحه أو إغلاقه".