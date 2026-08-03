نبيل فهمي يؤكد أهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لمواجهة تحديات المنطقة

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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، سبل تعزيز العمل العربي المشترك، والتنسيق إزاء أبرز القضايا والتحديات التي تشهدها المنطقة.

واستهل حسين الاتصال بتجديد تهنئته لفهمي بمناسبة اختياره أمينا عاما للجامعة العربية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يسهم في تعزيز دور الجامعة العربية وترسيخ العمل العربي المشترك.

كما تناول الجانبان مؤتمر عمّان حول القدس، المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، حيث أكدا أهمية مخرجات المؤتمر في دعم مدينة القدس وتعزيز الجهود العربية والإسلامية الرامية إلى حماية هويتها ومكانتها.

وبحث الجانبان كذلك العلاقات العراقية – الخليجية، مؤكدين أهمية مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.

من جانبه، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أهمية توحيد الجهود وتعزيز العمل العربي الجماعي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد فؤاد حسين ضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، انطلاقا من الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.