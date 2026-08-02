عضو بالمجلس الوطني الفلسطيني: اتفاق غزة جاء بفضل دور مصر الحيوي والتاريخي وصبرها الاستراتيجي

قال الدكتور شفيق التلولي، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن كل السيناريوهات المطروحة منذ بدء الحرب على غزة، وحتى الوصول إلى اتفاق ترامب للسلام، الذي كان من المفترض أن يُنفذ قبل عام، أو قبل نحو 9 أشهر، تؤكد أهمية الدور المصري.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاتفاق تحقق بفضل الدور المصري الحيوي والتاريخي والكبير، وبفضل الصبر الاستراتيجي الذي تحلت به مصر، على مستوى القيادة السياسية، ووزارة الخارجية، وجميع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من إيمانها بضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني، والدفع بالقضية الفلسطينية إلى الأمام، وفتح أفق سياسي حقيقي.

وأوضح أنه حتى اللحظة، لم يتحقق، فواقع الحال يؤكد أنه، حتى في المرحلة الأولى من الاتفاق، لم يتغير شيء على الأرض، نتيجة المماطلة الإسرائيلية المستمرة، والإبقاء على قطاع غزة في هذا الوضع الإنساني الكارثي.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، لم تلتزم حكومة الاحتلال، حتى الآن، لا باستحقاقات المرحلة الأولى، ولا باستحقاقات المرحلة الثانية، رغم أن مصر، بوصفها وسيطًا رئيسيًا، إلى جانب قطر وتركيا، نجحت مؤخرًا في تحقيق اختراق في الجدار الصلب الذي أقامه نتنياهو، بعدما وضع "فيتو" ورفضًا قاطعًا أمام أي تقدم نحو إنهاء الحرب.