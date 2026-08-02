عموتة يحسم مصير 3 لاعبين مع الأهلي

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب عدم اقتناع المدرب بهم.

ورحل عن الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية كل من محمد شكري ومصطفى العش بيع نهائي إلى نادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى إعارة حارس المرمى محمد سيحا للفريق ذاته.

واتفق محمد علي بن رمضان على الرحيل للدوري القطري في انتظار الإعلان الرسمي، فيما يحاول النادي الأهلي إعارة أشرف داري ورضا سليم، بالإضافة لفسخ التعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو.

وفي هذا السياق قرر النادي الأهلي الاستغناء عن عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق، وذلك بعد عودته من الإعارة لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وقررت إدارة الأهلي منح اللاعب الاستغناء الخاص به، ليقرر بنفسه النادي الذي سينتقل له في الموسم المقبل.

كما استقر الحسين عموتة على رحيل محمد شريف، مهاجم الفريق، ويسعى الأهلي خلال الفترة المقبلة لإيجاد عرض إعارة مناسي للاعب، كما لا يمانع الأهلي بيع اللاعب بشكل نهائي.

فيما يتأنى المدرب المغربي في قرار رحيل محمد مجدي أفشة، في انتظار موقف محمد علي بن رمضان، وصفقات الأهلي المقبلة، ويقترب اللاعب من السفر مع الأهلي إلى إسبانيا بنسبة كبيرة.