إيران: المفاوضات مع عُمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها الأخيرة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز دخلت مراحلها الأخيرة، مشيرة إلى أن الجانبين أحرزا تقدمًا في المحادثات التي تبحث آلية لعبور السفن في المضيق.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، إن المفاوضات مع سلطنة عُمان "ليست جديدة"، وإن البلدين "ملزمان بالتعاون للتوصل إلى آلية لعبور السفن"، موضحا أن إيران تبحث مع مسقط مسارًا جديدًا لعبور السفن في المضيق "بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي"، وفقا لوكالة شينخوا للأنباء.

وأضاف بقائي أن المسار الذي يجري بحثه حاليًا مع سلطنة عُمان يجب أن "يؤمن المصالح المشتركة"، مؤكدًا أن المفاوضات حققت تقدمًا ودخلت "مراحلها الأخيرة".

وأوضح أن المفاوضات الجارية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز هي مفاوضات ثنائية وليست مرتبطة بأي طرف آخر، مشيرًا إلى أن فتح المضيق يختلف عن هذه المفاوضات، وأن إغلاقه "مرتبط بانتهاك الولايات المتحدة تعهداتها"، بحسب قوله.

واتهم بقائي الولايات المتحدة بـ"فرض مسار جنوبي في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة"، معتبرًا أن هذا المسار "غير آمن"، ومؤكدًا أن الوضع في المضيق "لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب".

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية، قال بقائي إن تهديد الأمريكيين لنا ليس أمرًا جديدًا، وإن إيران تتصرف وفق مصالحها ومخاوفها ولن تغير مواقفها تحت تأثير التهديدات والترهيب، مضيفًا أن "الطرف المقابل يعلم أن ردنا سيكون قويًا على أي مغامرة يرتكبها ضدنا".

وشدد على أن إيران "تركز على تحقيق مصالحها وأمنها القومي"، مؤكدًا أن ذلك "أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا".

وفي سياق متصل، كشف بقائي أن طهران تلقت اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا، أبلغت خلالها هذه الدول إيران بأنها "لن تكون جزءًا من الحرب عليها"، دون أن يوضح طبيعة هذه الاتصالات أو توقيتها.

وفي وقت سابق اليوم، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرًا عن آخر مستجدات المفاوضات بين إيران وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته المحادثات واتجاهها نحو وضع اللمسات الأخيرة ودخولها مراحلها النهائية.