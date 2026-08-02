قناة إسرائيلية تكشف كواليس جديدة عن إلغاء ترامب الضربات على إيران

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بأن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربات واسعة النطاق على إيران جاء قبل نحو 24 ساعة من الموعد المقرر لبدء تلك الهجمات.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، بدأ التخطيط للضربات يوم الأربعاء الماضي، بعد يوم من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض.

وأعدت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط "سنتكوم" خطة لاستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية. وقال مسئول أمريكي للقناة الإسرائيلية: "كان من المفترض أن تشارك إسرائيل في الخطة"، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أنه إذا لم تلحق الهجمات ضررا كبيرا بالأهداف اقتصادية وأيضا أهداف أخرى تتعلق بالنظام الإيراني، فلن تكون هناك جدوى من تنفيذها.

وبحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية، أجرى الوسطاء القطريون يومي الجمعة والسبت محادثات مكثفة مع إيران والولايات المتحدة وسلطنة عمان في محاولة لتجنب الهجمات وفتح مضيق هرمز.

وأبلغ الوسطاء القطريون ترامب أمس أنهم بحاجة إلى يوم إضافي للتوصل إلى حل مع إيران، فوافق. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أبلغت قطر ترامب أن طهران وافقت على مقترح فتح المضيق.

في غضون ذلك، اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي لحثه على عدم شن الهجوم، ثم نشر ترامب على حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال" أنه ألغى الهجوم وأن الاتفاق المقترح يتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني.