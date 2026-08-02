 هيثم فاروق: الزمالك أحد ركائز دوري أبطال أفريقيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هيثم فاروق: الزمالك أحد ركائز دوري أبطال أفريقيا

أمير نبيل
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 10:35 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 10:35 م

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، سعادته بالمستوى الذي ظهر به منتخب مصر في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع انتقال محمد صلاح لخوض تجربة الاحتراف في الدوري الأمريكي.

وعن نادي الزمالك، شدد فاروق، في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على أن القلعة البيضاء تُعد أحد الركائز الأساسية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن غياب الفريق عن البطولة في الفترة الماضية لم يقلل من مكانته أو قيمته القارية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق استحق التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالنادي، مشيدًا بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال الموسم.

وأعرب هيثم فاروق عن ثقته في المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وقادر على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستعداد بأفضل صورة للمشاركة الأفريقية المقبلة، مشددًا على أن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا تتطلب جاهزية فنية وبدنية كبيرة من جميع عناصر الفريق.


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