مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 جراء إطلاق نار بمطعم في ولاية ايداهو الأمريكية

أسفر حادث إطلاق نار وقع في مطعم "إن إن أوت برجر" للوجبات السريعة بجنوب ولاية ايداهو الأمريكية بعد ظهر أمس السبت، عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم أحد العاملين بالمطعم، حسبما قالت مالكة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة.

وقالت لينسي سنايدر، مالكة سلسلة مطاعم (إن إن أوت برجر)، في بيان صدر في وقت مبكر اليوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلبي مكسور، وصدري مثقل بالحزن وعيناي تحترقان من كثرة الدموع التي ذرفتها. لقد فقدنا الليلة أحد أفراد فريقنا.. ستقف إن إن أوت في حالة حداد إلى جانب العائلات في حدادها، وستدعو لهم وهم يجتازون هذه المرحلة المؤلمة للغاية".

وحث مكتب التحقيقات الاتحادي الجمهور اليوم الأحد على إرسال الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بإطلاق النار الذي وقع أمس في مدينة توين فولز والذي أدى إلى إصابة سبعة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وقد تم افتتاح مطعم "إن إن أوت" قبل أسبوع تقريبا، يوم 24 يوليو، كجزء من التوسع الأخير للشركة، ومقرها في كاليفورنيا، في أيداهو.

لم تحدد سنايدر هوية العامل. وقال جوش بالمر، مسئول الإعلام العام لمدينة توين فولز، أمس إن المسئولين ما زالوا يحاولون إخطار أقارب الضحايا، وبالتالي لم ينشروا بعد الأسماء أو الأعمار أو التفاصيل الأخرى حول الأشخاص الذين أصيبوا في إطلاق النار.

وقال بالمر إن عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى موقع الحادث عثروا على جثة المسلح المشتبه به في منطقة قريبة من المطعم. وأوضح أنه لا يعلم ما إذا كان المشتبه به محسوبا ضمن حصيلة القتلى الثلاثة أم لا.

وقال ماثيو هيكس، رئيس شرطة مدينة توين فولز، خلال مؤتمر صحفي إن الشرطة لا تزال تحاول تحديد الدوافع والهوية الخاصة بمطلق النار.

وقال هيكس: "نعتقد أن التهديد الموجه للمجتمع قد انتهى... لقد كان مسرحا فوضويا للغاية".